Белгород, 25 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Из приграничных сёл Белгородской области вывезли почти 550 человек. Жителей, в том числе семьи с детьми, разместили в пяти гостиницах Белгорода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел Солохи

С эвакуированными жителями сёл Журавлёвка, Нехотеевка и Солохи вечером 24 мая встретился губернатор Вячеслав Гладков. Запланированные работы по восстановлению домовладений и транспорта будут выполнены в полном объёме, заверил глава региона, однако в ряде приграничных сёл власти ждут стабилизации и наступления безопасной обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Журавлёвке и Нехотеевке из-за близости к государственной границе с Украиной введён режим ЧС, на остальной территории области с 11 апреля действует «жёлтый» уровень террористической опасности.