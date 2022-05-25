Москва, 25 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие десять лет отреставрировали более ста памятников истории культуры, сообщил 25 мая на заседании Совета Федерации РФ губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда»

По словам главы региона, для властей очень важно сохранение истории Ленобласти, Советского Союза, Великой Отечественной войны. За минувшие 10 лет в регионе были отреставрированы более 100 памятников истории культуры, построили новые интерактивные музеи, такие как диорама «Прорыв», посвященная прорыву блокады Ленинграда, и Дом авиаторов, рассказывающий о подвиге лётчиков.

«За минувшие 10 лет в регионе были отреставрированы более 100 памятников истории культуры, построили новые интерактивные музеи, такие как панорама «Прорыв», Дом авиаторов», — рассказал Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в СФ РФ проходят Дни Ленинградской области, которой в этом году исполняется 95 лет.