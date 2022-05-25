Москва, 25 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Телеведущая Лариса Гузеева подала иск в суд против студии интерьера Елены Лебедевой, которая занимается производством мебели. Об этом 25 мая пишет StarHit.

Кадр из интервью для интернет-шоу «Скажи Гордеевой» Лариса Гузеева

По данным СМИ, Гузеева заплатила компании 8 млн рублей за изготовление мебели в её дом. Однако, по мнению ведущей, обязательства выполнены не были. Заседание назначено на 9 июня 2022 года.

Как отмечает издание, представители ИП Лебедевой узнали об иске из прессы. «Да, мы производили мебель для Ларисы Андреевны, она стоит у неё и в ванной, и в гостиной, и на кухне… Да, у заказчиков, действительно, возникли претензии — они утверждают, мол, что-то не доделано. Мы с этим не согласны, а также считаем, что нам не заплатили часть суммы за работу», — прокомментировали ситуацию в компании.

Ранее продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию против компании «ПСК МЕТ КОН» и её генерального директора, а также мужчины по фамилии Гонтарь. По словам продюсера, Академия фигурного катания Евгения Плющенко («Ангелы Плющенко») выплатила фирме и Гонтарю в общей сложности 130 млн рублей за строительные работы, однако обязательства не были выполнены.