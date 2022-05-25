Москва, 25 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В начале работы Московской биржи 25 мая курс доллара и евро начал падать, следует из данных торгов.

ИА REGNUM Доллар

Курс доллара опустился ниже 56 рублей за единицу, что является самым низким курсом американской валюты с февраля 2018 года.

Накануне по итогам торгов на Мосбирже доллар стоил 56,80 рублей, Центробанк установил курс на 25 мая в размере 56,97 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, курс евро в начале торгов 25 мая опустился ниже 56 рублей — впервые с июня 2015 года.