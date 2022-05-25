Москва, , 10:11 — REGNUM В ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины российские военные доставили на территорию Харьковской области порядка 70 тонн гуманитарной помощи. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны России.

Гуманитарная помощь Управление пресс-службы правительства Тульской области

«В сопровождении военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации данная гумпомощь общим объемом около 70 тонн на грузовых автомобилях была доставлена для мирных жителей области», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в населенные пункты Харьковской области были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости, а также добавляется, что необходимую помощь в первую очередь получили семьи с детьми.

Помимо этого, на выложенных в интернет кадрах запечатлено прибытие в один из населенных пунктов указанного региона гуманитарного конвоя из 10 грузовиков «Урал» МЧС России, который сопровождали военные ВС РФ, а также разгрузка продовольствия на импровизированном складе — крытом поле для минифутбола.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков Куйбышевского района Донецка и Ясиноватой пострадали два мирных жителя.