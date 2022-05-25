Москва, , 10:03 — REGNUM Успех начавшейся перестройки российской экономики зависит от трех групп факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что перестройка экономики РФ может продлиться до двух лет.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Успех начавшейся перестройки зависит укрупненно от трех групп факторов. Первая группа — сила давления на Россию со стороны внешнего мира. Иными словами, насколько жесткой будет экономическая блокада. Уже сейчас многие европейские и американские компании продолжают поставлять различное оборудование России на условиях того, что обе стороны об этом молчат и не афишируют свои контакты. Как это ни парадоксально, но такие послабления могут привести к отказу от налаживания собственного производства в силу отсутствия в этом острой необходимости, — сказал Балацкий. — Вторая группа — возможность промышленного саботажа со стороны управленцев как в органах власти, так и в руководстве предприятий. Этот саботаж может быть злонамеренным со стороны лиц, не согласных с официальным политическим курсом страны, и пассивным со стороны людей, не желающих прилагать сверхусилия для достижения намеченных целей или не имеющих для этого достаточных профессиональных компетенций».

Как полагает экономист, если эти две группы людей будут многочисленными и не будут вовремя нейтрализованы, то результат может стать самым негативным для российской экономики.

«Третья группа — воля руководства страны по поддержанию линии тотального импортозамещения, — добавил Балацкий. — Это предполагает установление соответствующим предприятиям плановых показателей производства необходимой продукции и постоянный и очень жесткий контроль за этими нормативами. Разумеется, власть должна быть готова быстро и бескомпромиссно заменять лиц, неспособных выполнить поставленные задачи».

Балацкий подчеркнул, что в настоящее время, когда в России многое еще до конца не решено и не урегулировано, риск того, что указанные три группы факторов подорвут программу импортозамещения, достаточно велик.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Балацкий рассказал, что через пять-семь лет российская экономика может выйти на уровень полного самообеспечения стратегическими товарами и технологиями.

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