Санкт-Петербург, 25 мая, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В течение 2022 года на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в Петербурге будут заложены две большие дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада». Об этом 25 мая сообщил глава ОСК Алексей Рахманов агентству РИА Новости.

АО «Адмиралтейские верфи» Подводная лодка «Кронштадт» (проект 677 «Лада»)

«Закладка двух «Лад» будет в этом году», — сказал Рахманов, добавив, что конкретные даты закладки новых субмарин определит их заказчик, Министерство обороны России.

Госконтракт на строительство подлодок проекта 677 был заключен между АО «Адмиралтейские верфи» и Министерством обороны РФ в июне 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и признаны самыми современными и перспективными российскими неатомными подводными кораблями.

Головная подлодка проекта 677 — «Санкт-Петербург» — после опытной эксплуатации была принята в состав ВМФ России в сентябре 2021 года. В апреле 2022 года на полигонах Финского залива завершился второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт» (проект 677 «Лада»).

«В настоящее время специалисты верфей завершили стыковку прочного корпуса третьего подводного корабля 677 проекта «Великие Луки». Продолжается резка металла на четвертую и пятую подводную лодки проекта», — сообщали 14 апреля в пресс-службе «Адмиралтейских верфей.