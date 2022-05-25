Лондон, 25 мая, 2022, 09:30 — ИА Регнум. На сегодняшний день перспективы мировой экономики оцениваются экспертами далеко не радужно. Специалисты видят реальные риски рецессии мировой экономики. Об этом сообщает газета Financial Times.

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Анлитики выделили четыре наиболее острые проблемы, которые подрывают развитие мировой экономики и усугубляют ситуацию. Так, перспективы экономического роста Китая были подорваны строгими ограничительными мерами по борьбе с новым штаммом коронавируса. Кроме того, эксперты указывают на политику Федеральной резервной системы США, которая рискует превратить процветание в спад. Также называются рост стоимости жизни в Европе и угроза продовольственного кризиса в развивающихся странах.

«Сейчас мы снова боимся глобальной рецессии, только на этот раз всё более чем реально», — указал главный экономист Института международных финансов Робин Брукс.

По его словам, само сочетание этих кризисов уже говорит о бедственном положении мировой экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный вице-президент Европейской комиссии по торговле и экономике Валдис Домбровскис заявил, что ситуация на Украине оказала сильное негативное влияние на экономику Европейского союза. Так, по его словам, рост в 2022 и 2023 годах продолжится, но неопределённость и риски остаются высокими, пока не урегулирован конфликт на Украине. Он напомнил, что реальный рост ВВП как в Евросоюзе, так и в еврозоне в настоящее время ожидается на уровне 2,7% в 2022 году и 2,3% в 2023 году. В предыдущем прогнозе Европейской комиссии эти показатели оценивались на уровне 2,8% и 2,7% соответственно.

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