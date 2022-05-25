Веллингтон, 25 мая, 2022, 09:15 — ИА Регнум. В столице Соломоновых Островов Хониаре для обеспечения стабильности и порядка ещё на год останутся военные из Новой Зеландии. Об этом говорится в опубликованном 25 мая на сайте правительства совместном заявлении главы МИД Новой Зеландии Нанаи Махуты и министра обороны Пини Хенаре.

Chris Teva@Twitter Поджог здания парламента на Соломоновых островах

правительство Новой Зеландии «В рамках партнёрства в области безопасности с Соломоновыми Островами мы продлим пребывание военнослужащих новозеландских вооружённых сил на 12 месяцев, до 31 мая 2023 года».

В совместном документе дипломатического и оборонного ведомства подчёркивается, что миротворческий контингент Новой Зеландии на Соломоновых Островах, насчитывающий девять военнослужащих, является существенной частью «решения серьёзных проблем, с которыми сталкивается регион».

Наная Махута «Миротворческие силы являются одним из элементов нашей программы по обеспечению устойчивости Тихоокеанского региона».

По словам министра обороны, военные из Новой Зеландии продолжат деятельность в составе международного контингента на Соломоновых Островах, в то время как новозеландские полицейские продолжат оказание местным правоохранителям помощи по сохранению порядка на улицах столицы.

Напомним, в ноябре 2021 года в Хониаре вспыхнули масштабные беспорядки, в ходе которых в центре столицы были разграблены и сожжены многие магазины, школы и другие учреждения. В настоящее время правопорядок в городе помогают обеспечивать более 200 миротворцев из Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и Папуа — Новой Гвинеи.

Как сообщало ИА REGNUM, Соломоновы острова и Китай до конца текущей недели заключат пакт в сфере безопасности, рамочное соглашение о котором было подписано между странами в апреле.