Москва, 25 мая, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсионных выплат на 10% планирует осуществить правительство России. Об этом 25 мая сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

По информации последних, окончательное решение в этом вопросе примет президент России Владимир Путин, так как правительство не смогло договорится об уровне индексации.

При этом это каких-либо других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами президиума Госсовета, в ходе которой будут обсуждаться поддержка семей с детьми, а также индексация социальных выплат.