Благовещенск, 25 мая, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Приамурье 26 мая откроется международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум-2022», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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В церемонии открытия форума примут участие губернатор Приамурья Василий Орлов, губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн, мэр Благовещенска Олег Имамеев и мэр города Хэйхэ Чжао Жунго. С приветственным словом к участникам обратятся министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный консул Китайской Народной Республики в Хабаровске Цуй Гоцзе, и генеральный консул Российской Федерации в Харбине Владимир Ощепков.

Мероприятия форума будут проходить в смешанном очно-заочном формате.

Сразу после открытия состоится пленарная сессия «Регионы России и Китая: сотрудничество на новом этапе». Участники обсудят эффективные решения для взаимодействия России и Китая в новых экономических условиях.

В рамках форума запланировано подписание соглашений, направленных на развитие международного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Нынешняя международная обстановка даёт больше возможностей в развитии отношений между Приморьем и Китаем, заявил губернатор региона, председатель российской части Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Олег Кожемяко на пленарном заседании в честь 25-летней годовщины организации.