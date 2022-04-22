Владивосток, , 05:59 — REGNUM Нынешняя международная обстановка даёт больше возможностей в развитии отношений между Приморьем и Китаем, заявил губернатор региона, председатель российской части Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Олег Кожемяко на пленарном заседании в честь 25-летней годовщины организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Глава Приморья подчеркнул, что КНР является одним из самых значимых партнёров и дружественным соседом России в АТР. Он назвал Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития одной из важных площадок сотрудничества между государствами.

«В 2021 году, несмотря на сложную эпидобстановку, наши страны усилили торгово-экономические связи – оборот торговли между Россией и Китаем составил 140 миллиардов долларов. Если говорить о внешней торговле Дальнего Востока, то доля Китая – более одной трети. Во внешнеторговом обороте Приморья – около 50%», – сказал Кожемяко.

Глава региона назвал сотрудничество Приморья и Китая ещё более перспективным, отметив открывающиеся возможности. Главная задача, по его словам, — «грамотно и эффективно воспользоваться ситуацией». Речь идёт, прежде всего, о переориентировании товарных потоков на китайских партнеров после отмены поставок рядом стран.

«Необходимо наращивать темпы в торговле и инвестициях. Для этого после открытия границ нужно восстановить регулярное авиасообщение по нашим маршрутам и пассажирское железнодорожное сообщение. Нужно поэтапно увеличить время работы автомобильных пунктов пропуска, снять ограничения по перевозке товаров и грузов, введенных в 2021 году», — предложил глава Приморья.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Ху Чаншэн в свою очередь сказал, что в сегодняшней геополитической ситуации важно обсудить и внедрять новые пути развития взаимодействия между Китаем и регионами России, добавив, что сотрудничество сталкивается не только с новыми вызовами, но и возможностями.

Стороны обсудили новые форматы торгово-экономического сотрудничества, «зеленую» энергетику и экологию, научно-технические инновации, туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, властям города Хэйхэ (КНР), который отделяет от Благовещенска река Амур, рассказали о льготах, предоставляемых компаниям на приграничной территории опережающего развития Амурской области.