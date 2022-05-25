Брюссель, , 08:58 — REGNUM В рамках введенных антироссийских санкций Европейский союз заморозил активы бизнесменов из РФ на общую сумму порядка €10 млрд. Об этом 25 мая сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Воровство из чужого кармана Ruth Hartnup

По данным ЕК, после начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины российские бизнесмены потерял в ЕС доступ к активам, включая роскошные яхты и недвижимость, на сумму немногим менее €10 млрд.

Вместе с тем, отмечается, что по состоянию на 8 апреля эта сумма составляла только €6,7 млрд, также позднее 25 мая ЕК собирается представить законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские активы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство энергетики США высвобождает из стратегических резервов страны еще 40,1 млн баррелей нефти для их продажи.