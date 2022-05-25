Вашингтон, 25 мая, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты учитывают опыт оснащения оружием киевского режима при попытке перестроить систему обороны Тайваня, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Цель (поставок оружия) состоит в том, чтобы превратить Тайвань в то, что некоторые официальные лица называют «дикобразом», (то есть) территорию, изобилующую вооружениями и другими формами поддержки США и на которую слишком болезненно нападать», — пишет газета.

Издание отмечает, что США намерены усилить военное присутствие в регионе, чтобы попытаться сдержать «потенциальную атаку» на Тайвань со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

Читайте также: Байден открестился от слов о готовности США поддержать Тайвань силой