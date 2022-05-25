Брюссель, 25 мая, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Порядка €800 тысяч собирается выделить на программу по «продвижению и защите» демократии и верховенства права в Таджикистане Еврокомиссия (ЕК). Об этом сообщается в описании гранта, текст которого 25 мая приводит RT.

Glyn Lowe PhotoWorks Еврокомиссия

«Глобальной целью данного конкурса заявок является продвижение и защита прав и основных свобод человека, демократии и верховенства права. Эта цель будет достигнута посредством поддержки и укрепления организаций гражданского общества, активистов демократического движения и правозащитников», — говорится в описании.

Также в документе уточняется, что будущие получатели грантов в ходе работы над указанным проектом в том числе должны способствовать активному вовлечению молодежи Таджикистана в процессы проведения реформ в этой стране.

При этом отмечается, что главным направлением деятельности получателей такого финансирования должна быть поддержка свободы выражения мнений и свободы СМИ, борьба с дезинформацией и упрощение доступа жителей Таджикистана к правосудию. В то же время указывается, что максимальный размер одного гранта составляет €300 тыс., минимальный — €160 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая стало известно, что Еврокомиссия выделит €500 тысяч для продвижения «прав человека» в Казахстане.