Лондон, 25 мая, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона участвовать в защите Тайваня являются опасной ошибкой, пишет британское издание The Telegraph.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как отметили авторы статьи, США «никогда не брали на себя обязательств» по защите Тайваня. Издание также напомнило, что подобное решение должно быть принято с согласия конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

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