Сеул, , 08:42 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 25 мая телефонные переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Согласно опубликованным данным, стороны осудили недавний запуск северокорейских ракет, договорились о сотрудничестве в продвижении новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, поскольку действия КНДР угрожает региональному миру и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с территории КНДР был осуществлен запуск одной межконтинентальной ракеты и двух баллистических ракет малой дальности.