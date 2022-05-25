Сеул, 25 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 25 мая телефонные переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, стороны осудили недавний запуск северокорейских ракет, договорились о сотрудничестве в продвижении новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, поскольку действия КНДР угрожает региональному миру и стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с территории КНДР был осуществлен запуск одной межконтинентальной ракеты и двух баллистических ракет малой дальности.