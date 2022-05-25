Париж, , 08:40 — REGNUM Петиция к мэру Лилля и президенту Франции Эммануэлю Макрону, в которой содержится требование снизить увеличившиеся коммунальные платежи за социальное жильё, на данный момент уже собрала свыше 400 подписей горожан. Об этом 25 мая сообщает телеканал BFMTV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что арендодатели обосновывают такой рост цен конфликтом на Украине, однако жители Лилля им не верят.

Как рассказала жительница многоквартирного дома Катрин, в апреле сумма коммунальных платежей выросла на €130, из-за чего возникает вопрос сможет ли семья себя прокормить, а также одеть и развлечь детей, или будет только платить квартплату.

Также проживающей в этом же дом 15 лет Седрик отметил, что, несмотря на выросшие цены на коммунальные услуги, в доме, по его мнению, плохо убираются и медленно ведут в нем текущие ремонтные работы.

При этом пенсионерка Наима, которая живёт в этом доме 50 лет, добавила, что больше не проводятся домовые собрания, чтобы рассказать, что происходит.

«Украина не несёт ответственность за всё. Все мы не участвуем в конфликте, это просто оправдания», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие.