Москва, 25 мая, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Торги 24 мая завершились повышением цен на нефть. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,37%, до $113,85, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Artur1917 Добыча нефти

Резких ценовых колебаний на рынке не наблюдалось. Рост котировок был сдержанным поскольку глава ЕК выступила против немедленного запрета на российскую нефть.

Европейские политики быстро переобулись, когда поняли, что не могут заменить российские энергоресурсы. Урсула фон дер Ляйен заявила, что нельзя отказываться от нефти, поскольку эмбарго вызовет рост цен, и Россия еще больше заработает на нефти перепродав ее дороже на другом рынке.

Если перевести ее слова на простой язык, то получается следующее: «ЕС не для того вводила санкции, чтобы Россия процветала, а Европа страдала. Мы очень зависимы от России и нам как воздух нужны энергоресурсы».

Министерство энергетики США объявило о своем решении продать на рынке до 40,1 млн баррелей сырой нефти в рамках реализации мартовского обещания президента Джо Байдена о поэтапном выпуске одного миллиона баррелей нефти в день из стратегических резервов в течение шести месяцев.

Данные Американского института нефти (API) отразили увеличение запасов нефти в стране на 0,567 млн баррелей (ожидалось — 0,7 млн).

Запасы бензина сократились на 4,233 млн баррелей (ожидалось — 0,6 млн), запасы дистиллятов — на 0,949 млн баррелей (ожидалось +0,9 млн).

Минэнерго США 25 мая опубликует свой отчет по запасам нефти. Рынок ожидает сокращения на 0,8 млн баррелей.

Сегодня, 25 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,69 за баррель, Urals — $86,13.

Цены на нефть торгуются вблизи максимальных отметок. Покупатели по-прежнему настроены на продолжение роста до $120.

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