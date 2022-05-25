Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Нью-Йорк Рейнджерс Håkan Dahlström

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Фрэнк Ватрано, Адам Фокс, Мика Зибанеджад и Эндрю Копп. У «Каролины» точным броском отметился форвард Теуво Терявяйнен.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 30 из 31 броска по своим воротам.

Таким образом, «Рейнджерс» сравняли счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 27 мая.

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