Петропавловск-Камчатский, 25 мая, 2022, 07:41 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Петропавловска-Камчатского. После утверждения обвинительного заключения прокурором её осудят за убийство, сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

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22 января между супругами возникла ссора. Муж обвинял женщину в измене и, как считает обвиняемая, эти упреки были необоснованные. Будучи в состоянии алкогольного опьянения она зарезала супруга кухонным ножом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске осужден за убийство милиционера-конвоира 52-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Преступление он совершил в 2007 году.