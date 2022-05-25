Якутск, , 02:47 — REGNUM В Якутске осужден за убийство милиционера-конвоира 52-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. Преступление он совершил в 2007 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по республике.

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Следствием и судом установлено, что в июне 2007 года к подсудимому обратился его знакомый и попросил о помощи во время выяснения отношений с другим знакомым. Подсудимый взял с собой ружье.

Они приехали к дому жертвы и приятель фигуранта вошел в подъезд, вызвал мужчину на разговор.

В какой-то момент между ними возник конфликт, переросший в драку. Увидев, что по отношению к приятелю применяется физическая сила, подсудимый решил вмешаться в происходящее и выстрелил в голову и брюшную полость конвоира. От полученных травм он скончался на месте, а стрелок и его приятель скрылись с места.

Как установлено следствием и судом, разговор происходил с милиционером-конвоиром, которому товарищ подсудимого предъявил претензии о смерти в местах лишения свободы знакомого.

Преступление осталось нераскрытым, и в ходе предварительного следствия по другому уголовному делу следствие получило информацию о причастности к давнему убийству фигуранта.

Несмотря на непризнание вины, следствием собраны достаточные доказательства, которые легли в основу обвинительного приговора.

Подсудимого приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, областной суд в Костроме вынес приговор по делу об убийстве и расчленении 36-летнего мужчины в многоквартирном доме Давыдовского микрорайона.