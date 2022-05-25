Тегеран, , 08:43 — REGNUM 24 мая президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что необходимо предпринять большие шаги для расширения торгового сотрудничества со странами Евразии и Африки. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

Президент Ирана заявил, что регион обладает очень широким потенциалом, отметив, что Тегеран должен использовать существующий потенциал в регионе в попытке увеличить свою торговлю, в частности свой ненефтяной экспорт.

Раиси также подчеркнул, что необходимо активизировать экономическую дипломатию и срочно использовать высокий потенциал коридора Север-Юг, направленный на стимулирование внешней торговли в регионах Евразии и Африки.

Ранее министр промышленности, шахт и торговли Ирана представил отчет об успехах, достигнутых во время визита президента Омана, стратегических предложениях в области ненефтяного экспорта Ирана в страны региона, а также о сотрудничестве между всеми заинтересованными организациями, направленном на содействие внешней торговле и строительство необходимой инфраструктуры.