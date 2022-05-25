Тегеран, , 08:15 — REGNUM 24 мая спикер парламента Ирана заявил, что убийство члена Корпуса стражей Исламской революции в Тегеране свидетельствует о глубине гнева врагов на национальную военную организацию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во вступительном слове на открытом заседании парламента спикер Иранского парламента (меджлиса) Мохаммад Бакер Калибаф выразил свою скорбь и сожаление в связи с мученической смертью полковника Хасана Сайяда Ходаи, члена иранского КСИР.

«Убийство еще раз показало глубину гнева врагов на КСИР, который честно и мужественно обеспечивал безопасность Ирана», — отметил Калибаф, призвав к выявлению и наказанию всех лиц, виновных в этом инциденте.

Ходаи был убит в результате вооруженного нападения двух мотоциклистов в Тегеране. Теракт произошел около 4 часов вечера по местному времени 22 мая, когда член КСИР выходил из своей машины, чтобы зайти в дом.