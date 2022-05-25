Тегеран, 25 мая, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Исламская Республика Иран направила самолет Ил-76 Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в провинцию Белуджистан в Пакистане с целью оказания помощи соседнему государству в тушении лесных пожаров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 24 мая.

U.S. Forest Service Лесной пожар

Обширные пожары в джунглях, на пастбищах и фермах в некоторых районах пакистанской провинции Белуджистан недалеко от границы с Ираном все еще продолжаются, поэтому Иран объявил, что все национальные органы, борющиеся с лесными пожарами, приведены в полную боевую готовность.

Учитывая тот факт, что Пакистан страдает от нехватки оборудования для борьбы с пожарами, особенно в лесных и горных районах, правительство страны призвало Исламскую Республику Иран оказать помощь в борьбе с лесными пожарами.

В связи с этим генеральный штаб вооруженных сил Исламской Республики принял решение направить в дружественную страну пожарный самолет Ил-76, чтобы начать тушение лесных пожаров в провинции Белуджистан.

Ил-76 приземлился на авиабазе Нур-Хан в Равалпинди (провинция Пенджаб). Самолёт вылетит в провинцию Белуджистан после загрузки резервуаров с водой.