Мадрид, 25 мая, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Правительство уполномочило технических специалистов Национального криптологического центра, который аффилирован с Национальным разведывательным центром, дать показания в суде, чтобы сообщить подробности о шпионаже за телефоном премьер-министра Педро Санчеса, если этого потребует судья. Об этом заявила официальный представитель правительства Исабель Родригес после заседания Совета министров, пишет агентство EFE.

Смартфон

Таким образом, Совет министров выполнил просьбу судьи Хосе Луиса Каламы, ответственного за расследование шпионажа за смартфонами Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес.

Ранее стало известно, что неизвестные взломали смартфоны Педро Санчеса и Маргариты Роблес и похитили из них некоторый объём информации.