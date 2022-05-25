Техас, США, 25 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. До 22 человек возросло число жертв стрельбы в начальной школе города Ювальда в американском штате Техас. Об этом 24 мая сообщило ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

По данным Департамента общественной безопасности штата Техас, в результате стрельбы в начальной школе погибли как минимум 19 детей и двое взрослых, в том числе бабушка стрелка. Самого 18-летнего стрелка ликвидировали сотрудники полиции.

В связи с произошедшей трагедией президент США Джозеф Байден призвал американцев бросить вызов оружейному лобби.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш был шокирован известиями о стрельбе в начальной школе штата Техас в США. Он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.