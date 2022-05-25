Пекин, 25 мая, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали умные контактные линзы, которые могут автоматически дозировать лекарства для лечения глаукомы, заболевания глаз, которое может привести к слепоте, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) איתן טל Контактные линзы

Ученые из Университета Сунь Ятсена разработали беспроводную контактную линзу без батареек, которая контролирует давление внутри глазного яблока, прежде чем производить контролируемое высвобождение противоглаукомного препарата по требованию.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications на этой неделе, гаджет использует очень компактную двухслойную конструкцию, которая интегрирует электрические схемы в его изогнутую и ограниченную поверхность, не блокируя обзор пользователя.

Его чувствительный модуль обладает уникальной консольной конфигурацией в схеме, и каждая схема имеет многослойные сверхмягкие воздушные диэлектрические пленки. Высокочувствительные пленки реагируют на изменения давления в глазном яблоке и генерируют обнаруживаемые сигналы резонансной частоты для беспроводной записи.

Затем, согласно исследованию, модуль доставки лекарств использует эффективную беспроводную схему передачи энергии для своевременного перемещения покрытого лекарственным средством бримонидина в водную камеру через барьеры роговицы. Глаукома, одна из ведущих причин слепоты у пожилых людей, часто вызывается аномально высоким давлением в глазу.

Ученые провели эксперименты in vivo на кроликах с глаукомой. Группа, носившая контактные линзы, поддерживала стабильное глазное давление в ходе эксперимента благодаря своевременной доставке препарата устройством.

Но в контрольной группе у кроликов, которым вводили глазные капли, наблюдалось первоначальное снижение давления с последующим быстрым повышением глазного давления. По словам исследователей, минимально инвазивное, умное беспроводное устройство имеет многообещающие перспективы для лечения глаукомы в будущем.