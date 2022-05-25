Техас, США, 25 мая, 2022, 03:22 — ИА Регнум. О гибели 18 детей и трёх взрослых в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде в американском штате Техас сообщил сенатор штата. Об этом 24 мая проинформировал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школах

Сенатор штата Техас, приводя уточнённые данные о числе погибших, сослался на информацию, полученную им от техасских рейнджеров.

Губернатор штата Техас Грег Эббот сообщал о гибели как минимум 14 учеников и одного учителя при стрельбе в начальной школе в городе Ювальде. По словам губернатора, стрельбу открыл 18-летний местный житель Сальвадор Ромас. Предположительно, он был ликвидирован в результате действий силовиков.

В связи с произошедшей трагедией готовится сделать заявление американский лидер Джозеф Байден. Ожидается, что президент США выступит вечером, когда вернётся в Белый дом после визита в Южную Корею и Японию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам генерального консула России Александра Захарова, информация о возможных пострадавших русскоязычных гражданах при стрельбе в начальной школе в городе Ювальде на данный момент отсутствует.