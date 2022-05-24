Берлин, 25 мая, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Посол киевского режима в Германии Андрей Мельник в очередной раз обвинил правительство канцлера Олафа Шольца в затягивании поставок на Украину тяжёлого вооружения. Об этом говорится в опубликованном 25 мая интервью Мельника медиагруппе Funke.

МЗС України Андрей Мельник

По словам посла, возможность получить 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard «только самое раннее в конце июля» и ещё столько же — «только в конце августа», разочаровывает.

Андрей Мельник «И это происходит, несмотря на то, что имеет значение каждый день, именно сейчас, когда Россия добивается завоевания новых территорий в ходе своего масштабного наступления в Донбассе, разрушает новые города и опустошает целые районы. Поэтому эта тактика затягивания со стороны «светофорной коалиции» особенно огорчает».

Мельник утверждает, что Германия может передать Киеву не менее 120 боевых машин пехоты Marder (100 — от оборонных концернов и более 20 — из запасов бундесвера), а также 88 тяжёлых танков Leopard-1.

Андрей Мельник «Мы вновь призываем канцлера дать, наконец, зелёный свет на осуществление этих жизненно важных поставок».

Как сообщало ИА REGNUM, посол киевского режима в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может стать членом НАТО после завершения военных действий.

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