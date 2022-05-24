Пхеньян, 25 мая, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Вторую и третью баллистические ракеты запустила за последние часы в направлении Японского моря Северная Корея, 25 мая сообщает агентство Yonhap.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

Отмечается, что в третий раз снаряд стартовал из района Сунан северокорейской столицы Пхеньяна.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что развитие ракетно-ядерной программы КНДР представляет собой потенциальную угрозу для Токио и всего мира.