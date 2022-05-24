Нью-Йорк, США, 25 мая, 2022, 00:54 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 мая разнонаправленно на фоне ухудшения макроэкономических прогнозов. В незначительном плюсе Dow Jones.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 48,38 пункта (0,15%), до уровня 31 928,62 пункта. S& P 500 подешевел на 32,27 пункта (0,81%), до уровня 3941,48 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 270,83 пункта (2,35%), до уровня 11 264,45 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,01 (0,01%), до уровня $110,28 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 23 мая ростом на фоне позитивных сообщений о перспективах торговых взаимоотношений между США и Китаем.

Читайте также: Доллар и евро продолжают дешеветь на Московской бирже