Луганск, 24 мая, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Под полный контроль Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) перешёл Светлодарск, сообщает вечером 24 мая пресс-служба военного ведомства ЛНР.

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Населённый пункт, возле которого укронацисты укреплялись восемь лет, освобождён в ходе военной операции.

«Войска ЛНР освободили Светлодарск. Над администрацией города поднято знамя Победы», — указано в Телеграм-канале пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Напомним, Светлодарск находится к юго-западу от Лисичанско-Северодонецкой группировки укронацистов, окружение которой завершают войска России, ДНР и ЛНР.