Лондон, 24 мая, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 27-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом 24 мая сообщил журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

По информации источника, Рахим Стерлинг может пополнить состав лондонского клуба, если «пенсионеры» продадут кого-то из тройки нападения Вернер-Зиеш-Пулишич. Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Зиеша в грядущее летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах чемпионата Англии, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость английского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.