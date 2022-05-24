Рим, 24 мая, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Споры из-за строительства мусоросжигательного завода в окрестностях Рима могут стать причиной распада итальянской правящей коалиции, передают национальные СМИ 24 мая.

Claush66 На мусоросжигательном заводе

Проект строительства поддерживают как либералы, так и правые, против выступают популисты, они считают этот вопрос весьма принципиальным.

Либералы, авторы инициативы, упирают на то, что Рим — «витрина» Италии, и в этой витрине не должно быть так много мусора, популисты — на вопросы экологии.