Лондон, 24 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Как сообщает издание Tuttosport, руководство лондонского «Челси» может выкупить 27-летнего центрального полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо.

Liondartois Адриен Рабьо в составе «ПСЖ»

Адриен Рабьо выступает за «Ювентус» с 1 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Текущее соглашение французского полузащитника с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость Рабьо, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В завершившемся сезоне итальянской Серии А 2021/22 Адриен Рабьо принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.