Москва, 24 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 045 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 24 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории столицы выздоровели 2 538 159 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 2 733 212.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 26 человек.