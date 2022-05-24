Бишкек, , 21:00 — REGNUM Городской суд столицы Киргизии завершил рассмотрение апелляционной жалобы компании «Кумтор Голд», разрабатывающий крупнейший в стране золотой рудник, по штрафу за экологические нарушения, передаёт «24.kg».

Золотоносный рудник Кумтор Kalia Moldogazieva / The EITI

В итоге судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции о наложении на эту золотодобывающую компанию штрафа в размере 261,7 млрд сомов (201 млрд рублей) и постановила отказать в удовлетворении иска активистов по этому делу.

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ИА REGNUM напоминает, что в начале мая 2021 года Октябрьский районный суд города Бишкека рассмотрел иск группы гражданских активистов к горнорудному предприятию «Кумтор Голд», бывшему на тот момент дочерней компанией корпорации «Centerra Gold».

Тогда судебный орган принял решение оштрафовать золоторудную компанию на 261,7 млрд сомов (201 млрд рублей) за складирование отходов производства на ледниках.

Отметим, что одновременно с этим шёл конфликт между киргизскими властями и канадским инвестором из-за вопроса о принадлежности компании «Кумтор Голд», разрабатывавшей крупнейшее в стране месторождение золота.

Впоследствии правительство Киргизии и руководство канадской корпорации смогли договориться о прекращении судебных тяжб — киргизская сторона получила $437 млн ($437 млн (около 24.9 млрд рублей)) и полный контроль над предприятием «Кумтор Голд», но при этом лишилась всех своих акций в «Centerra Gold Inc».

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