Москва, 24 мая, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Задержание Игоря Додона является отвлекающим маневром для населения Молдавии. Об этом 24 мая ИА REGNUMM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М. В. Ломоносова Наталья Харитонова.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

«Окружение Майи Санду придерживало кейс, связанный с уголовным преследованием Игоря Додона, до нужного момента. Этот момент, очевидно, настал — появилась насущная необходимость отвлечь внимание общества от внутренних проблем и проблем во внешнем контуре, связанных, кроме прочего, и с последствиями кризиса на Украине», — заявила эксперт.

По мнению политолога, одновременно был нанесен удар и по оппозиции.

«Нынешнему политическому руководству Молдавии сейчас особенно нужна максимально пассивная оппозиция, т. к., очевидно, планируется очередная серия непопулярных мер в экономике и внешней политике», — полагает политолог.

В частности, речь идет о дальнейшем военном освоении НАТО территории Молдавии, считает Харитонова.

«Велика вероятность втягивания Молдавии в кризисную ситуацию на Украине», — подытожила эксперт.

Напомним, что экс-президент Молдавии Игорь Додон был задержан на 72 часа по подозрению в коррупции и государственной измене.