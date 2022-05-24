Оттава, 24 мая, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Канада передаст Украине 20 тыс. снарядов для 155-мм гаубиц «натовского» калибра в качестве нового пакета военной помощи, сообщила 24 мая на пресс-конференции канадский министр обороны Анита Ананд.

Mil.gov.ua Министры обороны Украины и Канады

«Я могу заявить, что Канада закупила более 20 тысяч артиллерийских снарядов стандартного 155-мм калибра НАТО», — сказала глава канадского военного ведомства.

Она отметила, что эти снаряды подходят для всех орудий, которые ранее передали Украине Канада и её союзники, в том числе и для гаубиц М777.

Кроме того, Ананд сообщила, что канадские военные проводят обучение своих украинских коллег использованию артиллерийских орудий стандарта НАТО.