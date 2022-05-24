Бишкек, 24 мая, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Теперь исполнение гимна республики в школах Киргизии станет обязательным требованием. Об этом заявил министр образования Алмазбек Бейшеналиев на выездном совещании в Баткенской области.

Киргизский флаг

По словам высокопоставленного чиновника, гимн страны во всех общеобразовательных учреждениях будут исполнять два раза еженедельно — в начале и в конце каждой учебной недели.

Глава Минобразования отметил, что эта инициатива направлена на укрепление у школьников национального самосознания и патриотизма.