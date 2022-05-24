Кырджали, 24 мая 2022, 20:34 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и три получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП в Кырджалийской области на юге Болгарии. Об этом 24 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Место ДТП.
Место ДТП.
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По предварительным данным, инцидент произошел на одном из участков трассы международного значения, связывающей Грецию с болгарским городом Асеновградом.

Предполагается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением в условиях ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Движение к настоящему моменту на указанном отрезке трассы полностью блокировано. Ведется следствие.

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