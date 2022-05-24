Кырджали, , 20:34 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и три получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП в Кырджалийской области на юге Болгарии. Об этом 24 мая сообщает софийская газета «Телеграф».

Место ДТП. 40.mchs.gov.ru

По предварительным данным, инцидент произошел на одном из участков трассы международного значения, связывающей Грецию с болгарским городом Асеновградом.

Предполагается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением в условиях ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом.

Движение к настоящему моменту на указанном отрезке трассы полностью блокировано. Ведется следствие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Болгарии произошёл конфликт между местными жителями и беженцами с Украины