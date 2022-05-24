Санкт-Петербург, 24 мая, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Еще четверых своих сыновей потеряла Ленинградская область в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Они были жителями Волосовского, Выборгского, Киришского и Лужского районов Ленобласти.

ИА REGNUM Вечный огонь

«При исполнении специальных задач героически погибли наши земляки, воины ― рядовой Федосеев Антон Владимирович, рядовой Кудрявцев Александр Юрьевич, гвардии матрос Егоров Александр Евгеньевич, рядовой Моряков Никита Сергеевич», — сообщил 24 мая губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По словам главы региона, они совершили подвиг «во имя мира, во имя победы над поднявшим голову нацизмом, во имя будущих поколений».

Дрозденко выразил глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и однополчанам погибших военнослужащих.

Согласно данным властей Ленобласти, с момента начала спецоперации погибли уже 24 солдата, матроса и офицера, являвшихся жителями региона.