Армения, 6 сентября, 2011, 16:34 — ИА Регнум. Молдавия приветствует пересмотр Европейской политики соседства, предусматривающий, что страны "Восточного партнерства" будут получать помощь и поддержку от ЕС в зависимости от успехов, достигнутых в продвижении реформ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе парламента Молдавии, об этом заявил в своем выступлении на проходящей 4-6 сентября в Варшаве конференции председателей комиссий по иностранным делам парламентов стран ЕС председатель молдавской парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции Игорь Корман .

Он выразил надежду, что в ходе намеченного на конец сентября в Польше саммита "Восточного партнерства" будет дана "более четкая трактовка статьи 49 Договора о Европейском союзе (устанавливающей правила приема в члены ЕС) и перспективы присоединения к Евросоюзу для тех партнеров из Восточной Европы, которые к этому стремятся и отвечают необходимым критериям". Корман отметил также необходимость пересмотра подхода ЕС к вопросу либерализации виз для партнеров из стран Восточной Европы. Этот вопрос, по его словам, должен решаться в срочном порядке, а не в долгосрочной перспективе.

Представители Польши, председательствующей в ЕС, выразили поддержку ожиданиям Республики Молдова, отметив, что саммит должен выработать ясную позицию о поддержке "восточных партнеров". Стоит отметить, что из числа "восточных партнеров" в конференции участвовали представители Молдавии, Украины и Грузии.