Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM В Екатеринбурге депутаты городской думы поддержали подготовленный фракцией КПРФ проект обращения к главе города Алексею Орлову по поводу Краснознамённой группы. Об этом пишут СМИ.

Краснознамённая группа, Екатеринбург © Суть времени

По данным Накануне. Ru, авторы обращения требовали добавить в опрос на портале администрации города Плотинку, как один из вариантов места, где могут установить композицию с Орденом Ленина. За принятие проголосовали 17 депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас руководство города не рассматривает Плоитнку для возвращения туда Краснознамённой группы. Нет её и в опросе. Напомним, 12 апреля на том же портале запустили опрос о том, где устанавливать композицию, но в тот же день его закрыли после того, как за Плотинку проголосовали 75% граждан.

Напомним, Краснознамённая группа была демонтирована с Плотинки ночью в январе 2013 года.