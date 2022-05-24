Претория, ЮАР, , 19:43 — REGNUM Ущерб терпят страны Африки из-за антироссийских санкций Запада, сообщил 24 мая журналистам южноафриканский президент Сирил Рамафоса.

Сирил Рамафоза Erfan Kouchari

По итогам встречи с германским федеральным канцлером Олафом Шольцем, Рамафоса заявил, что ущерб от антироссийских санкций терпят даже страны, не вовлечённые в конфликт на Украине.

Африканские страны также терпят убытки, так что Африка призывает, отметил президент ЮАР, дипломатическим путём прийти к урегулированию ситуации на Украине.

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