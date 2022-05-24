Москва, 24 мая, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Госагентство гражданской авиации Киргизии договорилось с руководством авиакомпании «Уральские авиалинии» о бесплатной доставке в республику тел киргизских граждан, умерших в России. Об этом сообщили в посольстве Киргизии сегодня, 24 мая.

Aviasovet.ru Самолет «Уральских авиалиний»

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Отмечается, что несмотря на безвозмездность этой услуги, отправителям «груза 200» всё же придётся самостоятельно оплачивать перронные и аэропортовые сборы.

Тела граждан Киргизии, скончавшихся на территории России, будут бесплатно перевозить на самолётах российского авиаперевозчика в Бишкек из Сочи и Самары, а также из Казани, Уфы, Минеральных вод, Нижневартовска, Самары и Сочи в город Ош, расположенный на юге республики.

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