Чанчжоу, Китай, 24 мая, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Сильный взрыв прогремел в одном из кварталов города Чанчжоу в восточной части Китая, сообщает 24 мая Центральное телевидение КНР.

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На данный момент известно об обрушении нескольких построек в месте взрыва.

«Вечером 24 мая на улице Хуаюань городского округа Чанчжоу провинции Цзянсу прогремел взрыв, обвалилось несколько построек на месте происшествия», — указано в сообщении телеканала.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и пожарные. Причина взрыва пока неизвестна.

Местные СМИ утверждают, что пострадали не менее шести человек.