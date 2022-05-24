Москва, 24 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Российские и китайские военные провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил 24 мая главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суровикин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

По словам Суровикина, учения ВКС РФ и ВВС Народной-освободительной армии Китая провели «в соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год». Мероприятие не направлено против третьих стран.